The Kitchen, il debutto alla regia di Daniel Kaluuya nel trailer del film Netflix!

Daniel Kaluuya, attore premio Oscar per Judas and the Black Messiah, si prepara al suo debutto come regista con il nuovo thriller fantascientifico The Kitchen, di cui Netflix ha condiviso il primo trailer ufficiale. Il film sarà ambientato in una Londra del futuro in cui le disuguaglianze porteranno a conflitti sociali estremi.

Dopo aver riportato che Daniel Kaluuya rifiuterebbe il ruolo di James Bond, torniamo a parlare del protagonista di Nope per condividere il primo trailer, diffuso da Netflix, della sua prima fatica da regista.

La clip, ci lascia scoprire una Londra distopica in cui le differenze economiche tra ricchi e poveri si sono dilatate al limite con tutti i progetti di edilizia popolare che sono stati cancellati ad eccezione di The Kitchen, una comunità composta da persone che si rifiuta di abbandonare le proprie abitazioni.

Il film segue le vicende di Izi, un uomo che vive proprio a The Kitchen e che cerca una via d’uscita per migliorare la propria condizione, e di Benji, ragazzino di dodici anni che, dopo aver perso la madre, è alla ricerca di una famiglia.

La difficile relazione tra i due personaggi sarà incastonata in un’atmosfera cyberpunk dalle forti tinte politiche e vedrà come protagonista Kane Robinson, attore e rapper londinese, affiancato dal debuttante Jedaiah Bannerman.

Il film uscirà sulla piattaforma di streaming il 19 gennaio 2024. In attesa di poter vedere il debutto alla regia dell’attore britannico, vi lasciamo alle parole di Daniel Kaluuya, vicino ad abbandonare la recitazione prima di Scappa - Get Out.