The Kitchen, anche Domhnall Gleeson nel cast dell'adattamento del fumetto Vertigo Comics

È oggi il puntualissimo Hollywood Reporter ad annunciare l'entrata di Domhnall Gleeson (Star Wars, Peter Rabbit) nel cast di The Kitchen, omonimo adattamento cinematografico del fumetto della Vertigo Comics diretto da Andrea Berloff.The Kitchen

Il regista sceneggerà anche la trasposizione, che esattamente come la controparte fumettistica racconterà l'ascesa delle mogli dei mafiosi irlandesi nel business dei rispettivi mariti nel corso degli anni '70, periodo di incarcerazione dei coniugi. E queste donne e mogli devote si dimostreranno forse anche più brutali e intransigenti dei mariti, finendo persino per divenire migliori di loro.



Gleeson vestirà i panni di Gabriel O'Malley, un veterano del Vietnam ed ex assassino pagato dai gangster che tornerà ad Hell's Kitchen (da cui il nome del fumetto e del film) per sistemare il conto con i suoi ex-datori di lavoro, innamorandosi però di una donna, lo stesso personaggi di Elisabeth Moss.



Il film segnerà il debutto dietro la macchina da presa di Berloff, conosciuto soprattutto per il suo lavoro di sceneggiatore nell'acclamato Straight Outta Compton e Blood Father. The Kitchen vedrà nel cast anche Melissa McCarthy (Ghostbusters), Tiffany Haddish (The Lost O.G) e Margo Martindale (The Americans), per un'uscita prevista nelle sale americane il 20 settembre 2019. Le riprese sono ancora lontane dell'iniziare.