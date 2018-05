The Kissing Booth, primo trailer ufficiale per la commedia young adult targata Netflix

È quest'oggi grazie al canale ufficiale Netflix che possiamo mostrarvi il primo trailer ufficiale di The Kissing Booth, commedia young adult scritto e diretta da Vince Marcello che vede protagonista la giovane e solare Joey King.

La storia del film vede al centro del racconto la bella Elle Evans, una ragazza ritardataria che non è ancora mai stata baciata, tanto da arrivare a decidere di gestire uno stand dei baci alla Fiera di Carnevale primaverile della sua scuola. Qui si ritroverà improvvisamente a toccare le labbra della sua cotta segreta, una sorta di prototipo di bad boy, Noah Flynn. Volano le scintille e si infiammano i cuori, ma c'è solo un piccolo problema: Noah è il fratello del suo migliore amico, Lee, ed è assolutamente off limits secondo il loro patto di amicizia. Elle dovrà allora decidere: seguire le regole o seguire il suo cuore.



The Kissing Booth vede nel cast anche Jacob Elordi e Joel Courtney, per un'uscita prevista sulla piattaforma di Reed Hasting il prossimo 11 maggio. La commedia si presenta come un mix molto semplice di ironia e drammatica adolescenziale, ma siamo certi troverà un suo specifico pubblico di appassionati, come accade molto spesso per questo tipo di produzioni.