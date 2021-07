The Kissing Booth 3: il trailer italiano dell'ultimo capitolo della trilogia Netflix

Netflix ha diffuso in streaming il trailer italiano ufficiale di The Kissing Booth 3, terzo e ultimo capitolo della trilogia prodotta da Netflix che ha al suo centro le (dis)avventure sentimentale di un trio di protagonisti formato da Joey King, Jacob Elordi e Joel Courtney. L'ultimo capitolo di questa trilogia arriverà su Netflix ad agosto.

Nel trailer rivediamo tutti i protagonisti della trilogia fare ritorno alla casa al mare per quella che sarà la loro ultima estate insieme dato che dopo la stagione verrà il momento di scegliere in quale college andare. Allora arriverà anche il momento di fare tutta una lista di cose che i protagonisti si erano prefissati come obiettivo prima di addentrarsi nell'età adulta e andare finalmente al college.

Di seguito la sinossi ufficiale del film pubblicata da Netflix: È l'estate che precede l'inizio del college ed Elle si trova ad affrontare la decisione più difficile della sua vita: trasferirsi dall'altra parte del paese con il ragazzo dei suoi sogni Noah o mantenere l'eterna promessa di andare all'università con il suo migliore amico Lee. Quale cuore spezzerà Elle sulle battute finali della trilogia di The Kissing Booth?

Nonostante non sia sta mai accolta favorevolmente dalla critica internazionale, i film di The Kissing Booth hanno conquistato il cuore di milioni di appassionati rendendoli tra i prodotti più visti sulla piattaforma Netflix in assoluto. Dopo che il primo film fu distribuito nel 2018, il colosso dello streaming dichiarò che si trattava di uno dei prodotti originali di maggior successo di sempre per la piattaforma.

The Kissing Booth 3 arriverà su Netflix l'11 agosto 2021; nell'attesa, su Everyeye potete leggere la recensione di The Kissing Booth e la recensione di The Kissing Booth 2.