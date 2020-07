The Kissing Booth 3: le riprese si svolgono in segreto, uscirà su Netflix nel 2021

A pochi giorni dal debutto dal capitolo 2, Netflix ha confermato ufficialmente l'arrivo di The Kissing Booth 3 sulla piattaforma nel 2021, sempre basato sulla serie di romanzi teen di Beth Reekles. Inoltre le riprese sono già state completate in gran segreto e quindi i fan possono stare tranquilli, senza timore d'intoppi in fase di produzione.

The Kissing Booth 3 è stato girato insieme al sequel, quindi le riprese sono già completate. Attualmente il film è in post-produzione e sarà distribuito in anteprima su Netflix nel 2021. L'intero cast, tra cui King, Joel Courtney, Elordi, Taylor Zakhar Perez e Molly Ringwald tornerà per questa terza avventura.



"Era il segreto più difficile da mantenere" ha dichiarato Courtney nella giornata di domenica durante un evento live su YouTube con il resto del cast.

Nonostante le recensioni negative della critica, la serie di film di The Kissing Booth ha conquistato il pubblico adolescente su Netflix.

Dopo che il primo film è stato rilasciato nel 2018 su Netflix, il colosso dello streaming ha dichiarato che si tratta di uno dei suoi prodotti originali di maggior successo di sempre.

The Kissing Booth racconta la storia di una ragazza adolescente che s'innamora del fratello maggiore della sua migliore amica. Il terzo capitolo continuerà a raccontare la loro complicata relazione e la trama riprenderà dopo gli eventi del secondo film.

