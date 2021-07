The Kissing Booth 3, il poster ufficiale dell'ultimo capitolo della trilogia Netflix

In attesa di poter vedere un primo trailer, Netflix ha pubblicato tramite i suoi canali social il primo poster ufficiale dell'atteso The Kissing Booth 3, terzo e probabilmente ultimo capitolo della saga romantica e young adult di Vince Marcello che vede come protagonisti Joey King, Jacob Elordi e Joel Courtney.

Della trama non si sa ancora nulla, ma nella didascalia, in descrizione del poster, Netflix ha scritto: "Il threequel che stavamo aspettando", riferendosi anche alla complessa situazione relazionale tra i tre protagonisti della storia. Bisognerà aspettare comunque fino al 11 agosto prima di capire cosa succederà in questo terzo film, anche se il trailer dovrebbe approdare online nei prossimi giorni.



Nonostante le recensioni negative della critica, la serie di film di The Kissing Booth ha conquistato il pubblico adolescente su Netflix. Dopo che il primo film è stato diffuso nel 2018 su Netflix, il colosso dello streaming ha dichiarato che si tratta di uno dei suoi prodotti originali di maggior successo di sempre.

The Kissing Booth racconta la storia di una ragazza adolescente che s'innamora del fratello maggiore della sua migliore amica. Il terzo capitolo continuerà a raccontare la loro complicata relazione e la trama riprenderà dopo gli eventi del secondo film.

