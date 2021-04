The Kissing Booth 3: Netflix svela la data d'uscita dell'attesissimo film

Da quando è stato annunciato, The Kissing Booth 3 è rapidamente diventato uno dei film più attesi dell'anno e se non fosse stato per la pandemia di coronavirus probabilmente sarebbe già disponibile sulla piattaforma di Netflix. Ora però il colosso dello streaming ha finalmente svelato quando i fan potranno finalmente rivedere i loro beniamini.

Nel mastodontico trailer con tutte le anteprime dei film della prossima estate che arriveranno su Netflix non poteva certamente mancare The Kissing Booth 3 che è stato annunciato all'epoca della diffusione di The Kissing Booth 2, con la notizia che la pellicola era stata girata in gran segreto subito dopo la produzione del film precedente, campione di visualizzazioni sulla piattaforma. L'indizio in questione riguarda Joel Courtney, il quale dice: "ate 11 churros", con Joey King che pone un'enfasi particolare su "ate 11", indicando proprio la data d'uscita di The Kissing Booth 3: l'11 agosto 2021 (8/11).

Nonostante le recensioni negative della critica, la serie di film di The Kissing Booth ha conquistato il pubblico adolescente su Netflix. Dopo che il primo film è stato diffuso nel 2018 su Netflix, il colosso dello streaming ha dichiarato che si tratta di uno dei suoi prodotti originali di maggior successo di sempre.

The Kissing Booth racconta la storia di una ragazza adolescente che s'innamora del fratello maggiore della sua migliore amica. Il terzo capitolo continuerà a raccontare la loro complicata relazione e la trama riprenderà dopo gli eventi del secondo film.

Su Everyeye trovate la recensione di The Kissing Booth e la recensione di The Kissing Booth 2.