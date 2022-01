The Kingsmen 3, quando esce il terzo capitolo della saga sui gentlmen?

Le riprese di Kingsman 3 inizieranno quest'anno, e mentre il prequel The King's Man arriva su Disney+ e al cinema, i fan si chiedono quando potranno vedere il terzo capitolo in sala. Ecco cosa sappiamo.

Secondo quanto riportato da diverse fonti, il titolo di questo film sarà Kingsman: The Blue Blood, e segnerà la fine della trilogia, ma non del franchise. Vaughn vorrebbe ovviamente riportare protagonisti come Ralph Fiennes, Gemma Arterton e Djimon Hounsou in questo threequel, mentre non si è ancora espresso con precisione su un eventuale futuro.

In ogni caso sappiamo che le riprese di Kingsman 3 avranno inizio a Settembre 2022, un periodo ancora decisamente lontano. Dunque partendo da questo presupposto, anche se non è ancora stata comunicata una data d'uscita ufficiale, sarebbe molto difficile che il film arrivasse sui nostri schermi prima del tardo 2023. Un altro film della saga, infatti, Kingsman: The Golden Circle seguì un percorso molto simile: le riprese ebbero inizio nel maggio 2016 e si conclusero a settembre dello stesso anno, e la pellicola uscì in sala nel settembre del 2017. Dunque questo ci permette di dare una collocazione più precisa al terzo capitolo, che potrebbe arrivare proprio tra i mesi di Novembre/Dicembre del 2023. Dovremo aspettare un po' per averne conferma.