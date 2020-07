The Kingdom, tutto sullo sviluppo travagliato del film con Jamie Foxx e Jennifer Garner

Questa sera torna nelle TV italiane The Kingdom, dramma d'azione diretto da Peter Berg con protagonisti Jamie Foxx e Jennifer Garner nato da una produzione piuttosto travagliata, tra il caldo estenuante delle riprese e le modifiche operate da Universal.

Nel film, una squadra di investigatori dell'FBI viene spedita in Arabia Saudita con lo scopo di investigare sulle cause di un attentato che ha ucciso numerosi civili americani. Trovare i responsabili del massacro si rivelerà però molto più difficile del previsto, e i quattro agenti avranno solo cinque giorni a disposizione per le indagini.

Come sempre, potete trovare tutti i retroscena sulla realizzazione del film qui di seguito:

La versione originale del film voluta da Peter Berg consisteva in una durata di circa 2 ore e mezza e uno sviluppo più approfondito dei personaggi, con una trama dal tono ancora più drammatico. Tuttavia, lo studio optò per una durata di 110 minuti e una storia maggiormente improntata sull'azione.

Le riprese a Phoenix si svolgevano ad una temperatura che poteva superare i 46 gradi, tanto che secondo alcuni report Jennifer Garner sarebbe addirittura svenuta due volte. In realtà l'attrice smentì questa notizia, ma rivelò: "Faceva talmente caldo che a fine giornata non riuscivo ad allattare mio figlio".

La fine del film è dedicata a Thomas Aguilar, Lance Gunnin e Nick Papac, tre membri della troupe morti durante la produzione.

Le riprese si sarebbero dovute svolgere in Arabia Saudita, ma per motivi politici e logistici la produzione dovette rinunciarvi. Per rimediare, gli scenografi dovettero ricostruire i set esterni in Arizona utilizzando fotografie prese da Internet e alcune che Berg aveva scattato durante la pre-produzione.

Il ruolo di direttore dell'FBI fu inizialmente proposto Robert De Niro , che però rifiutò lasciando posto a Richard Jenkins.

Il regista ha un cameo: è uno degli agenti dell'FBI presenti al briefing sull'attacco alla sede di Washington.

The Kingdom sarà trasmesso da Canale 20 alle ore 21.05. Per altre notizie, vi ricordiamo che Jamie Foxx interpreterà Mike Tyson in un nuovo biopic dedicato al celebre pugile.