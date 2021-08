The King's Man: si torna nell'universo di Mark Millar col nuovo trailer ufficiale!

Dopo l'annuncio della data d'uscita di The King's Man, il nuovo film della saga spy-action nata dall'omonimo fumetto di Mark Millar torna a mostrarsi con un nuovo trailer ufficiale, appena diffuso dai 20th Century Studios.

Ancora una volta diretto da Matthew Vaughn, già regista di Kingsman - Secret Service e Kingsman - Il cerchio d'oro, The King's Man è il terzo capitolo della serie cinematografica nonché prequel del primo episodio: la storia inizia quando un misterioso gruppo, composto dai peggiori tiranni e dalle più perverse menti criminali della storia, si riunisce per pianificare una guerra allo scopo di spazzare via milioni di persone; un solo uomo deve correre contro il tempo per fermarli.

Il film racconterà le origini della nota agenzia di intelligence supersegreta, i Kingsman, sorta durante gli orrori della Prima Guerra Mondiale. Il ricco cast include Ralph Fiennes, Charles Dance, Daniel Brühl, Joel Basman, Stanley Tucci, Alison Steadman, Gemma Arterton e Matthew Goode.

The King's Man è stato uno dei film più sfortunati in assoluto durante la pandemia: la sua uscita infatti era stata originariamente fissata per il 18 settembre 2020, ma a causa della pandemia di COVID-19 il film è stato prima posticipato al 25 febbraio 2021, poi al 12 marzo, poi ancora al 20 agosto ed infine al 22 dicembre 2021. Se non è un record (negativo), poco ci manca. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.