The King's Man reinventerà il combattimento con la spada, secondo Matthew Vaughn

A pochi giorni dall'uscita del nuovo trailer di The King's Man, il regista Matthew Vaughn è tornato a parlare del film soffermandosi in particolare sulla sua immancabile componente action.

Dopo due capitoli di Kingsman ambientati in epoca contemporanea, la saga si sposterà con questo prequel agli inizi del 900, durante gli albori della Prima Guerra Mondiale, ambientazione che a quanto pare influirà molto sugli stili di combattimento che vedremo nel film.

Quando Comicbook.com gli ha chiesto se avesse trattato l'azione in modo diverso rispetto agli altri due film, infatti, Vaugh ha risposto: "Abbiamo dovuto! Abbiamo provato a reinventare il combattimento con le spade, mettiamola così. Abbiamo realizzato dei combattimenti con le spade molto belli, e le armi sono - voglio dire, sono comunque armi.

"Credo che l'azione debba raccontare una storia, e non essere noiosa" ha poi aggiunto. "Quindi queste regoli ci sono in The Kingsman. Tutto il film è un distante ma affezionato cugino del Kingsman originale. Perciò c'è dell'azione, ma è leggermente differente."

Tra i protagonisti del film troviamo Ralph Fiennes nei panni del Duca di Oxford, che prende sotto la sua ala protettiva il giovane Conrad (Harris Dickinson). Nel cast ci sono anche Gemma Arterton, Matthew Goode, Aaron Taylor-Johnson, Djimon Hounsou, e Tom Hollander, per un'uscita prevista nelle sale italiane il 13 febbraio 2020.