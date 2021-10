The King's Man: tutti i protagonisti del film nei nuovi poster!

In estate abbiamo dato un'occhiata al trailer di The King's Man, il nuovo film della saga spy-action nata dall'omonimo fumetto di Mark Millar. 20th Century Studios ha adesso pubblicato 7 poster, che raffigurando in eleganti ritratti gli eroi e i cattivi del film del franchise di Matthew Vaughn.

I vari poster sono stati pubblicati a coppie, ad eccezione di quello di Rasputin che è stato inserito da solo insieme alla didascalia "Attenti a colui che tira i fili". Su ogni locandina c'è la scritta "guardate The King's Man fra due mesi". E in effetti il film approderà nelle sale statunitensi il 22 Dicembre 2021, e in quelle italiane il 29 dello stesso mese.

Accoppiati nei vari post su Twitter vediamo Conrad e il Duca di Oxford, Shola e Polly, "due agenti fatti su misura per lo spionaggio" e Re Giorgio V e il Capitano Morton, i due membri più anziani.

Il terzo film della serie cinematografica sarà diretto ancora una volta da Vaughn e sarà un prequel, che avrà il compito di raccontare le origini dell'agenzia di intelligence supersegreta, i Kingsman, nata durante gli orrori della Prima Guerra Mondiale. Nell'incredibile cast troviamo Ralph Fiennes, Charles Dance, Joel Basman, Gemma Arterton, Stanley Tucci, Daniel Brühl, Alison Steadman e Matthew Goode.

Dopo essere stato posticipato tre volte The King's Man è pronto finalmente ad arrivare in sala il 29 Dicembre 2021. Siete pronti? Intanto potete dare un'occhiata ai nuovi poster in fondo all'articolo!