The King's Man, il prequel della saga conterrà anticipazioni su Kingsman 3

In una recente intervista con Empire Magazine, il regista e sceneggiatore Matthew Vaughn (X-Men: L'inizio, Kick-Ass) ha avuto modo di anticipare qualche curiosità sull'attesissimo The King's Man - Le Origini, lungometraggio prequel dell'intera saga in uscita nelle sale italiane il prossimo settembre.

Sembra proprio che il film conterrà dei "semi" che porteranno poi all'annunciato Kingsman 3, capitolo conclusivo della saga con Taron Egerton e Colin Firth. Dice infatti Vaughn: "Sì, all'interno del film abbiamo inserito alcune anticipazioni e piccoli semi di quello che accadrà poi in Kingsman 3. E comunque sarà un film profondamente diverso. Ancora non so se dirigerò il l'ultimo capitolo, ma ci sto seriamente pensando. Vedremo".



La trama di The King's Man - Le origini è ambientata nei primi del Novecento e racconta la storia di un uomo in lotta contro il tempo per cercare di fermare un gruppo di malvagi composto dai tiranni e criminali più potenti, pronti a scatenare una guerra che potrebbe avere conseguenze apocalittiche.



La serie di film Kingsman è liberamente tratta dalla miniserie a fumetti The Secret Service, scritta da Mark Millar e illustrata da Dave Gibbons.



La narrazione di The King's Man - Le origini conduce principalmente alla creazione dell'organizzazione segreta e di tutte le peripezie che hanno anticipato la nascita dei Kingsman.



Il ricco e nutrito cast di star comprende anche Harris Dickinson, Daniel Brühl, Djimon Hounsou, Rhys Ifans, Aaron Taylor-Johnson, Tom Hollander, Gemma Artenton, Charles Dance, Matthew Goode e Stanley Tucci. A fine giugno sono state distribuite una miriade di nuove immagini di The King's Man - Le origini con Ralph Fiennes.



Su Everyeye trovate la recensione di Kingsman - Secret Service e la recensione di Kingsman - Il cerchio d'oro.