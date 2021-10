The King's Man, i nuovi poster presentano i personaggi del film: guardateli!

Si avvicina finalmente l'uscita nelle sale di The King's Man - Le Origini, e per aumentare l'hype ci vengono mostrati degli inediti character poster con i protagonisti del nuovo capitolo della saga.

Doveva uscire a settembre del 2020, il prequel di Kingsman.

Poi arrivò la pandemia e quello al febbraio del 2021 fu solo il primo di tanti rinvii (marzo 2021, agosto 2021 e infine dicembre 2021), ma finalmente ci siamo: The King's Man - Le Origini sta per arrivare al cinema, e noi stiamo per essere trasportati indietro nel tempo.

Attingendo di nuovo all'universo di Mark Millar, Matthew Vaughn tornerà infatti alle origini dell'agenzia di servizi segreti più elegante d'Inghilterra, raccontandone la storia a partire dai primi anni del '900, più precisamente nel periodo della Prima Guerra Mondiale.

Qui incontreremo diverse personalità in un mix di fatti e personaggi storici e di fantasia, come quelli che vedete nei character poster della gallery in calce alla notizia.

Dal Rasputin di Rhys Ifan al Re di Tom Hollander, dall'Oxford di Ralph Fiennes al Conrad di Harris Dickinson, passando per la Polly di Gamma Anterton e il Morton di Matthew Goode, sono tanti i volti con di cui faremo conoscenza durante le prossime vacanze natalizie.

E voi, quanto attendete il nuovo film nel franchise di Kingsman? Fateci sapere nei commenti.