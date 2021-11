The King's Man - Le Origini, un nuovo trailer e una clip per il film con Ralph Fiennes

Manca ancora un po' prima dell'arrivo di The King's Man - Le Origini nelle nostre sale cinematografiche, ma nel frattempo ci arrivano nuovi materiali promozionali per il film con Ralph Fiennes, come questo trailer e un'inedita clip.

Tanti nuovi e interessanti personaggi ci attendono nel nuovo capitolo della saga cinematografica sulle spie gentiluomini (e gentildonne) diretta da Matthew Vaughn, e possiamo dare loro un'occhiata nel più recente trailer condiviso da 20th Century Studios.

Dopotutto, alla pellicola prenderanno parte, oltre al già citato Fiennes, anche Harris Dickinson, Tom Hollander, Daniel Brühl, Matthew Goode, Gemma Anterton, Djimon Hounsou, Rhys Ifans e Charles Dance, come abbiamo potuto appurare anche dai character poster di The King's Man - Le Origini diffusi qualche settimana fa.

Tutti loro saranno coinvolti in una battaglia agli inizi del '900 (durante la Prima Guerra Mondiale) la cui posta in gioco sarà, come c'è da immaginarsi, altissima. Come se la caverà la prima agenzia di Intelligence indipendente di Inghilterra?

Alla grande, si spera; ma le difficoltà sicuramente non mancheranno, a giudicare anche dalla situazione in cui si ritrova il personaggio di Fiennes nella clip che trovate in calce alla notizia...

The King's Man - Le Origini approderà il prossimo gennaio nelle sale italiane.