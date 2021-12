The King's Man - Le Origini: critica divisa sul prequel con Ralph Fiennes

Dopo i molteplici rimandi, The King's Man è pronto ad arrivare nelle sale cinematografiche italiane sebbene la critica si sia mostrata molto divisa su questo attesissimo prequel diretto da Matthew Vaughn che ha per protagonista Ralph Fiennes.

Jakob Kleinmann sui social ha scritto: "Ho visto King’s Man. È un dato di fatto che Matthew Vaughn non capisca cosa ci fosse di così straordinario del primo film. Questo prequel non riesce a decidere cosa vuole essere, e la cosa si riflette nel risultato. Detto questo, potrei vedere Ralph Fiennes fare la spia tutto il giorno. È troppo tardi per fargli interpretare James Bond?".

Qualcuno tra gli addetti ai lavori lo ha definito assai strano, sottolineando che la trama ha seri problemi vista la la continua inclusione di elementi a tratti assurdi e grotteschi e i rimandi a eventi realmente accaduti.

Germain Lussier ha scritto: "Non sono un fan di The King’s Man. Amo i primi due film e in generale i film di Matthew Vaughn, ma questo prequel non arricchisce particolarmente la storia. L'azione è divertente, quando c'è, ma non ce n'è molta e la narrazione è stranamente slegata. Me ne sono dimenticato nel momento in cui è finito".

Cassam Looch promuove il film: "Inaspettatamente, è una commovente storia sulla Prima Guerra Mondiale, un brillante film d'azione con Ralph Fiennes e un prequel storico… tutto insieme. Una storia di origini adeguata. Pollici in su per me".

The King's Man è stato invece bocciato senza mezze misure da altri critici che lo hanno definito "realmente brutto" senza troppi giri di parole.

In attesa di poterlo vedere, date uno sguardo all'ultimo trailer di The King's Man e, fateci sapere nei commenti cosa vi aspettate da questo nuovo capitolo della saga.