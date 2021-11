The King's Man - Le Origini, cambia la data d'uscita: ecco quando arriverà in Italia

Continuano gli spostamenti di calendario per alcune uscite cinematografiche, e ancora una volta il discorso riguarda anche il prequel di Kingsman, The King's Man - Le Origini. Scopriamo insieme quando arriverà in Italia.

Da settembre 2020 a febbraio 2021, poi marzo 2021, agosto 2021 e dicembre 2021... Quella di The King's Man - Le Origini è stata una difficile corsa al grande schermo che doveva ancora vedere la sua conclusione.

Adesso però, incrociando le dita, dovremmo esserci: una nuova data italiana per il prequel di Kingsman con Ralph Fiennes e Harris Dickinson è stata stabilita, quindi non prendete impegni: il 5 di gennaio The King's Man - Le Origini arriverà nelle sale italiane.

Ambientato nei primi anni del '900, nel periodo della Prima Guerra Mondiale, il film ci mostrerà i peggiori tiranni e le più malvagie menti criminali della storia entrare in combutta per porre fine a milioni di vite. Qui entrerà in gioco la prima agenzia di intelligence indipendente, e qui verranno svelate le origini degli Uomini del Re.

Scritto, diretto e prodotto da Matthew Vaughn, con Karl Gajdusek a dargli manforte alla sceneggiatura, The King's Man - Le Origini vanta un grande cast composto dai già citati Fiennes e Dickinson, Matthew Goode, Gemma Anterton, Tom Hollander, Daniel Brühl, Rhys Ifans, Djimon Hounsou e Charles Dance.

Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra analisi del trailer di The King's Man, mentre qui potete ammirare i character poster di The King's Man.