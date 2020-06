The King's Man Le origni: Ralph Fiennes elegantissimo nel nuovo trailer italiano

La divisione italiana della 20th Century Fox (ormai parte della Walt Disney Pictures) ha diffuso il nuovo trailer in versione doppiata di The King's Man - Le origini, ovvero il prequel della saga cinematografica dedicata agli elegantissimi agenti dei servizi segreti britannici concepita e diretta da Matthew Vaughn.

Il filmato è identico alla versione originale diffusa ieri, che mostrerà nuovi personaggi e soprattutto la genesi della società segreta stavolta alle prese con le vicende relative alla Prima guerra mondiale. Come rivelato in precedenza dallo stesso Vaughn, i fan scopriranno anche la genesi della celebre espressione: "I modi definiscono l'uomo".

"Sì, ci arriveremo in qualche modo - ha commentato Vaughn - Scopriremo perché i modi definiscono l'uomo. Scopriremo anche perché una delle mie battute in questo nuovo film è 'la reputazione è quello che la gente pensa di te, ma è il carattere a definire ciò che sei'. Diciamo anche che questo prequel ha molte di quelle che io chiamo verità domestiche per la nostra società moderna che non sarebbe male ricordarsi. È un allegoria... la Prima Guerra Mondiale è scoppiata a causa di alcuni movimenti politici e pezzi della politica fuori controllo. Tutti pensavano che non potesse scoppiare una guerra, finché non è successo. Anche adesso stiamo vivendo un momento davvero folle".

The King's Man - Le origini sarebbe dovuto uscire nelle sale il 14 febbraio scorso, ma a novembre è stato posticipato al 17 settembre 2020 (una scelta che col senno di poi, ovvero con l'arrivo improvviso della pandemia e la chiusura delle sale, si è rivelata vincente).

Nell'attesa, qui potete trovare tutti i dettagli su The King's Man. Che ve ne pare di questo nuovo trailer? Fatecelo sapere nei commenti. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alle anticipazioni di Vaughn sugli spettacolari combattimenti con la spada di The Kings' Man.