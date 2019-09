The King's Man - Le Origini: ecco il secondo spettacolare trailer ufficiale del prequel

20th Century Fox ha diffuso in streaming il secondo trailer ufficiale di The King's Man - Le Origini, prequel della saga ideata e diretta da Matthew Vaughn e che vede Ralph Fiennes ai vertici dell'organizzazione protagonista.

Ancor più che nel primo trailer ufficiale, nel nuovo filmato ci addentriamo maggiormente negli albori della società d'intelligence indipendente che poi farà da sfondo alle vicende di Kingsman nei due film con protagonista Colin Firth. Stavolta al timone, come accennato, c'è il personaggio di Ralph Fiennes, il duca di Oxford, il quale prende sotto la sua ala protettiva un giovane, Conrad (interpretato da Harris Dickinson), per iniziarlo ai segreti dei Kingsman. Insieme a loro nel cast troviamo anche Gemma Arterton, Matthew Goode, Aaron Taylor-Johnson, Djimon Hounsou, Tom Hollander, Stanley Tucci e Rhys Ifans.

Atteso nelle sale americane il 14 febbraio 2020, The King's Man (conosciuto in precedenza come The Great Game) conferma la volontà della Disney di puntare sul franchise creato da Mark Millar anche dopo la recente acquisizione della Fox: nei prossimi anni è infatti previsto anche l'arrivo di un terzo capitolo della saga principale.

Prequel a tutti gli effetti dei due capitoli con Colin Firth e Taron Egerton, The King's Man è ambientato agli inizi del Novecento, alla vigilia dello scoppio della Prima Guerra Mondiale e mostrerà la genesi dell'organizzazione segreta attorno alla quale ruota la vicenda. Di seguito la breve sinossi ufficiale.

Mentre i peggiori tiranni e criminali si riuniscono per scatenare una guerra e spazzare via milioni di persone, un uomo dovrà lottare contro il tempo per fermarli. Scoprite le origini della prima agenzia spionistica indipendente della storia in The King’s Man.

Nelle sale italiane la pellicola arriverà prossimamente. In calce trovate anche il nuovissimo poster ufficiale.