The King's Man - Le origini, Ralph Fiennes nel poster italiano del film di Matthew Vaughn

20th Century Fox ha pubblicato la locandina ufficiale italiana di The King's Man - Le origini, film prequel di Kingsman - Secret Service, con Matthew Vaughn di nuovo al timone. Sul poster campeggia principalmente l'immagine di Ralph Fiennes, uno dei protagonisti principali della pellicola, girata in parte anche a Torino e Venaria Reale.

La trama di The King's Man - Le origini è ambientata nei primi del Novecento e racconta la storia di un uomo in lotta contro il tempo per cercare di fermare un gruppo di malvagi composto dai tiranni e criminali più potenti, pronti a scatenare una guerra che potrebbe avere conseguenze apocalittiche.

La serie di film Kingsman è liberamente tratta dalla miniserie a fumetti The Secret Service, scritta da Mark Millar e illustrata da Dave Gibbons.



La narrazione di The King's Man - Le origini conduce principalmente alla creazione dell'organizzazione segreta e di tutte le peripezie che hanno anticipato la nascita dei Kingsman.

Il ricco e nutrito cast di star comprende anche Harris Dickinson, Daniel Brühl, Djimon Hounsou, Rhys Ifans, Aaron Taylor-Johnson, Tom Hollander, Gemma Artenton, Charles Dance, Matthew Goode e Stanley Tucci.

A fine giugno sono state distribuite una miriade di nuove immagini di The King's Man - Le origini con Ralph Fiennes.

Su Everyeye trovate la recensione di Kingsman - Secret Service e la recensione di Kingsman - Il cerchio d'oro.