The King's Man Le Origini: una pioggia di nuove immagini per il film con Ralph Fiennes

20th Century Fox ha diffuso ieri il nuovo trailer di The King's Man - Le Origini, il prequel di Kingsman: Secret Service, mentre oggi vediamo insieme una pioggia di immagini promozionali.

Gli Uomini del Re sono tornati... Ameno nel materiale promozionale per The King's Man - Le Origini, l'atteso prequel della fortunata pellicola del 2014 con protagonisti Taron Egerton e Colin Firth.

In questo nuovo capitolo della saga basata sulla graphic novel di Mark Millar e Dave Gibbons torniamo agli anni della Prima Guerra Mondiale, dove "una raccolta dei peggiori tiranni e menti criminali della storia si riuniscono per pianificare una guerra in grado di sterminare milioni di persone, un uomo dovrà lottare contro il tempo per cercare di fermarli. Scoprite le origini della prima vera agenzia di spionaggio indipendente in The King's Man".

Nelle numerose nuove immagini, che trovate anche nella nostra gallery, vediamo infatti alcuni dei personaggi/interpreti che conosceremo nel film, inclusi Ralph Fiennes (Il Duca di Oxford), Gemma Anterton (Polly), Rhys Ifans (Rasputin), Djimon Hounsou (Shola) e Harris Dickinson (Conrad).

Diretto da Matthew Vaughn, già regista dei due capitoli precedenti, The King's Man - Le Origini arriverà il 17 settembre nelle sale.

