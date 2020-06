The King's Man - Le origini, il nuovo trailer ufficiale anticipa uno scontro epico

20th Century Studios ha diffuso in rete il nuovo trailer ufficiale di The King's Man - Le origini, atteso prequel del franchise di Kingsman diretto ancora una volta da Matthew Vaughn e ambientato durante le Prima Guerra Mondiale.

Il filmato, che potete visionare all'interno della notizia, è anche accompagnato da una nuova sinossi ufficiale che anticipa alcuni risvolti di trama: "Mentre una raccolta dei peggiori tiranni e menti criminali della storia si riuniscono per organizzare una guerra e spazzare via milioni di persone, un uomo deve correre contro il tempo per fermarli. Scoprite le origini della prima agenzia di intelligence indipendente in The King's Man"



In calce potete inoltre trovare anche il nuovo, suggestivo poster ufficiale.

I protagonisti saranno Harris Dickinson e Ralph Fiennes, mentre nel resto del cast troveremo Liam Neeson, Aaron Taylor-Johnson, Joel Basman, Stanley Tucci, Alison Steadman, Gemma Arterton e Matthew Goode.

Distribuito dalla Disney tramite i 20th Century Studios, che hanno cambiato nome dopo l'acquisizione della Fox da parte del colosso dell'intrattenimento, il film era inizialmente previsto per lo scorso febbraio ma è stato rinviato a settembre 2020 a causa della pandemia. Nell'attesa, qui potete trovare tutti i dettagli su The King's Man.

Che ve ne pare di questo nuovo trailer? Fatecelo sapere nei commenti. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alle anticipazioni di Vaughn sugli spettacolari combattimenti con la spada di The Kings' Man.