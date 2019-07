The King's Man - Le Origini si mostra con il primo trailer ufficiale!

La 20th Century Fox ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale di The King's Man, atteso prequel della saga con Taron Egerton che esplorerà le origini della ormai celebre agenzia d'intelligence.

Potete trovare il trailer italiano e quello internazionale del film rispettivamente in alto e in calce alla notizia, dove vi riportiamo anche il fantastico poster ufficiale.

A conferma di quanto rivelato da Matthew Vaughn, il regista dei primi due capitoli di ritorno in questo prequel anche in veste di sceneggiatore, il trailer di The King's Man anticipa molte novità rispetto alle abitudini del franchise. La cosa che salta prima agli occhi, infatti, è l'ambientazione della Prima Guerra Mondiale, che a quanto pare avrà un peso molto rivelante nell'economia del film.

Tra i protagonisti del prequel troveremo Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Matthew Goode, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Djimon Hounsou, Tom Hollander e Harris Dickinson, con quest'ultimo che vestirà i panni del personaggio principale, Conrad.

Atteso nelle sale americane per il febbraio 2020, The King's Man (conosciuto in precedenza come The Great Game) conferma la volontà della Disney di puntare sul franchise creato da Mark Millar anche dopo la recente acquisizione della Fox: nei prossimi anni è infatti previsto anche l'arrivo di un terzo capitolo della saga principale.

Che ve ne pare di questo primo trailer? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. Nel frattempo vi rimandiamo alla nostra recensione di Kingsman: Il cerchio d'oro.