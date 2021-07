The King's Man - Le origini, l'epico nuovo trailer ufficiale conferma la data di uscita!

Dopo i numerosi rinvii causati dalla pandemia, The King's Man - Le Origini è finalmente pronto a debuttare nelle sale italiane il 29 dicembre 2021. A confermarlo è il nuovo trailer ufficiale diffuso da 20th Century Studios, che include anche un breve intervento del cast e del regista di Kingsman Matthew Vaughn.

"Al centro di questo film c'è la Prima Guerra Mondiale, ma l'impronta Kingsman è davvero inconfondibile. È pieno di gadget, ironia, azione e fantastici antagonisti" dice il protagonista Ralph Fiennes nel filmato che potete visionare all'interno della news.

Terzo capitolo della serie cinematografica basata sui fumetti di Mark Millar, The King's Man - Le origini è un prequel che segue le vicende di un uomo in lotta contro il tempo per cercare di fermare un gruppo di malvagi composto dai tiranni e criminali più potenti, pronti a scatenare una guerra che potrebbe avere conseguenze apocalittiche. In questa storia di origine dell'agenzia di intelligence supersegreta, i Kingsman si ritrovano ad afrontare un pericolo di proporzioni enormi durante la Prima Guerra Mondiale.

Il cast include anche Harris Dickinson, Liam Neeson, Aaron Taylor-Johnson, Joel Basman, Stanley Tucci, Alison Steadman, Gemma Arterton e Matthew Goode.

Che ve ne pare di questo nuovo trailer? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, vi lasciamo alle date di uscita dei prossimi film targati Disney e 20th Century Studios.