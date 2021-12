The King's Man, come proseguirà il franchise? Parla Matthew Vaughn

The King's Man - Le origini è l'ultimo film del progetto cinematografico di Matthew Vaughn in uscita oggi negli Stati Uniti, mentre in Italia dovremo aspettare gennaio 2022. In un'intervista il regista ha parlato del futuro del franchise avviato nel 2013 con Kingsman - Secret Service, al quale è seguito Kingsman - Il cerchio d'oro del 2017.

Durante le interviste di rito per il lancio del primo film prequel (qui potete vedere il trailer di The King's Man, se ve lo siete perso), Matthew Vaughn ha parlato del futuro della serie cinematografica liberamente ispirata alla miniserie a fumetti The Secret Service di Mark Millar e Dave Gibbons.

I primi due film del franchise di Kingsman avevano dato un nuovo volto al genere delle spy story e tra un paio di settimane vedremo se anche The King's Man avrà ereditato il tono delle pellicole che lo hanno preceduto, sebbene sia ambientato in un altro periodo, ovvero alla vigilia dello scoppio della Prima guerra mondiale.

Nei piani iniziali di Vaughn subito dopo le riprese di The King's Man sarebbe dovuta partire la produzione di Kingsman 3: "Eravamo pronti per partire, ma il mondo è stato stravolto e stiamo ancora cercando di capire come fare" ha rivelato Vaughn, confermando che le riprese di Kingsman 3 dovrebbero partire tra agosto e settembre 2022.

Non è ancora certo, però, se sarà confermata la presenza di Matthew Vaughn alla regia: "Non ho ancora deciso" ha commentato il regista britannico, spiegando che sta portando a termine la produzione di Argylle, un altro spy movie atteso su Apple TV+ nel 2022 con Henry Cavill, Catherine O'Hara, Samuel L Jackson e Bryan Cranston.

Infine, Vaughn ha parlato del futuro del franchise, soprattutto per quanto riguarda le linee temporali che potranno essere esplorate nei futuri capitoli cinematografici: "Se il pubblico gradirà The King's Man penso che potrebbe essere interessante attraversare i vari decenni, la storia dello spionaggio e di come è cambiato. Vorrei andare velocemente avanti fino agli anni '60 per poter mostrare la Guerra Fredda".