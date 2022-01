The King's Man: in arrivo il cofanetto Blu-ray con tutti i film della saga

Pochi giorni dopo la notizia dell'arrivo di The King's Man su Disney+, Disney annuncia la pubblicazione del cofanetto "The Kingsman Collection", in aggiunta alla release di The King's Man - Le origini in 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD.

Il cofanetto contiene "Kingsman - Secret Service", "Kingsman - Il Cerchio d'oro" e il prequel "The King's Man - Le origini", tutti in 4K Ultra HD e Blu-ray Full HD e con una steelbook dedicata. Al suo interno troverete anche una serie di nuovi extra riguardanti The King's Man - Le origini, oltre ai contenuti speciali dei primi due film. In particolare, i nuovi contenuti speciali offrono un dettagliato documentario sulla lavorazione della pellicola, contenente varie interviste al regista Matthew Vaughn e al cast del film e diversi approfondimenti riguardanti la ricostruzione storica della Prima Guerra Mondiale, la ricerca delle location, la composizione della colonna sonora, il sound design e l'ideazione e l'esecuzione delle spettacolari coreografie da parte degli stunt-men. Inoltre, sono presenti anche un'analisi del processo creativo dietro la realizzazione della scena di combattimento ambientata nella "terra di nessuno". Per finire, viene anche dedicato spazio alle associazioni "Royal British Legion" e "Help for Heroes", organizzazioni di beneficenza britanniche che forniscono assistenza ai membri e ai veterani delle forze armate britanniche.

Infine, vi comunichiamo che la Kingsman Collection sarà disponibile all'acquisto il prossimo 22 febbraio negli USA e vi invitiamo a leggere la nostra recensione di The King's Man - Le origini, recentemente uscito in sala e disponibile su Disney+ dal 23 febbraio.