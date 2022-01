The King's Man arriva su Disney+! Ecco la data ufficiale

Disney+ non è solita far attendere troppo i propri utenti, quando si tratta di integrare in catalogo produzioni proprie sbarcate sul grande schermo da neanche troppo tempo: ne abbiamo già avuto prova con film Marvel come Shang-Chi o Gli Eterni, ma la conferma del trend arriva ora con The King's Man - Le Origini.

Il film durante le cui riprese Ralph Fiennes ha messo in imbarazzo Rhys Ifans è infatti in sala proprio in questi giorni, ma non bisognerà attendere troppo prima che gli abbonati a Disney+ possano godersi il capitolo prequel della saga ideata da Matthew Vaughn comodamente seduti sul proprio divano: a dirla tutta, in effetti, basterà pazientare poche settimane ancora.

Proprio in queste ore Disney+ ha infatti comunicato tramite il proprio profilo Twitter ufficiale la data in cui The King's Man farà la sua comparsa nel catalogo della piattaforma: stiamo parlando del prossimo 23 febbraio, giorno in cui gli utenti potranno quindi recuperare (o rivedere) il film sulle origini dell'agenzia di spionaggio più elegante del Regno Unito senza costi aggiuntivi rispetto a quelli del semplice abbonamento alla piattaforma.

Meno di un mese, dunque, e The King's Man sarà alla portata di tutti gli utenti Disney+: siete contenti? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, vi lasciamo la nostra recensione di The King's Man.