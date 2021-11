The King's Man: arriva il bellissimo videoclip della canzone Measure of a Man

La data di uscita di The King's Man è cambiata ancora. Il film arriverà presto nelle sale italiane, ma nel frattempo, dopo l'anteprima della scorsa settimana, è stato rilasciato il video musicale di Measure of a Man. Si tratta della canzone di FKA twigs e Central Cee che farà parte del prossimo film di Matthew Vaughn.

Il video di Measure of a Man è stato diretto da Diana Kunst e pubblicato da MARV music. Il brano era stato annunciato su Tik Tok ed è uscito ufficialmente la settimana scorsa a Hottest Record di Clara Amfo su Radio 1 nel Regno Unito. La collaborazione tra FKA twigs e Central Cee, in ascesa nel 2021 con l'album indipendente più venduto di quest'anno, Wild West, è vincente. Potete dare un'occhiata e ascoltare il brano in fondo all'articolo.

The King's Man arriverà nelle sale statunitensi tra poco, il 22 Dicembre, e in quelle italiane a Gennaio. La pellicola conta nel suo cast nomi noti, tra cui figurano quelli di Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans e Matthew Goode, solo per citarne alcuni. La pellicola sarà il prequel dei due precedenti film di Kingsman diretti da Vaughn, e racconterà la storia delle origini della prima agenzia di intelligence indipendente del XX secolo. Basato su The Secret Service, un fumetto di Mark Millar e Dave Gibbons, The King's man vedrà come protagonista un uomo che fa tutto il possibile per impedire che le menti criminali più crudeli di sempre si riuniscano per organizzare una guerra che distruggerà milioni di persone.

In Italia potremo godercelo in sala a partire dal 5 Gennaio. Nell'attesa possiamo dare un'occhiata al videoclip della canzone e al trailer di The King's Man.