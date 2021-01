The King's Man e altri 6 film Disney-Fox sono stati posticipati ancora

Dopo la triste notizia dei nuovi posticipi di 007 No Time To Die e di Uncharted, arriva adesso grazie a Variety la conferma che almeno sei titoli sotto la bandiera dei 20 Century Studios di casa Disney sono stati rimandati di diversi mesi a causa della situazione non stabile della Pandemia di Coronavirus.

Il primo e più importante di questi film è sicuramente l'attesissimo The King's Man - Le Origini scritto e diretto da Matthew Vaughn, la cui data d'uscita è stata spostata dal 12 marzo al 20 agosto 2020, di altri cinque mesi oltre ai ritardi purtroppo già accumulati. Il film d'animazione Ron's Gone Wrong è stato invece posticipato dal 23 aprile al 22 ottobre 2021, anche questo ritardato di sei mesi.



Il thriller horror The Night House ha ricevuto una nuova data d'uscita ufficiale per il prossimo 16 luglio, così come The Eyes of Tammy Faye, che uscirà invece il 24 settembre. In aggiunta, altri due titoli Searchlight Pictures hanno subito rimandi, e sono per l'esattezza l'horror soprannaturale Antlers di Scott Cooper - ora in uscita il 29 ottobre - e poi l'atteso Nightmare Alley di Guillermo Del Toro, che uscirà invece il 3 dicembre 2021.



Per concludere, ultima nota dolente: l'annunciato film di Bob's Burger è stato completamente rimosso dal listino 2021 e prossime uscite.