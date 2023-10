The King's Man 2 racconterà l'ascesa di Hitler e del nazismo!

The King’s man è disponibile su Disney+ e il regista della pellicola è tornato a discutere del sequel svelando di cosa parlerà la trama.

Matthew Vaughn, regista di King’s man e dei film precedenti, ha svelato a Collider che la scena post credit ha rivelato anche uno dei protagonisti del sequel. Difatti “The Traitor King” parlerà dell’ascesa di Adolf Hitler e del nazismo:

“Il successivo parla dell'ascesa di Hitler e di come Hitler sia salito al potere e sia stato fondamentalmente sostenuto dall'aristocrazia inglese. Mi sono detto: "Beh, è interessante", e di come il mondo si stesse preoccupando così tanto del comunismo, che alla fine è sorto il fascismo. E guardo il mondo in questo momento: tutti si distraggono e si preoccupano di questo (e di quello) e se ci si preoccupa troppo di cose superficiali possono accadere cose brutte e non ce ne accorgiamo. Quindi è una storia che credo debba essere ricordata. Lo chiameremo The Traitor King.”

Vaughn ha anche parlato di “The King’s man” e di come fosse stato inizialmente concepito come una serie tv e solo successivamente trasformato in film prequel:

“The King's Man doveva essere una serie televisiva e sono stato convinto a farne un film. Volevamo fare qualcosa di simile a "The Crown", ma con lo spionaggio e un po' alla Kingsman, attraversando tutti i decenni.”

Riuscirà “The traitor king” ad avere lo stesso successo del primo capitolo? (qui trovate la nostra recensione di The King’s man).