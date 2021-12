The Killer: Scott Stuber commenta il nuovo film di Fincher e non solo

Lo scorso Febbraio abbiamo appreso dell'arrivo di The Killer su Netflix, prossimo film di David Fincher. Dopo Mank, il regista è pronto a tornare sulla piattaforma con un lungometraggio, andando a impreziosire un catalogo che vedrà anche l'approdo di The Gray Man dei fratelli Russo e Maestro di Bradley Cooper. Scott Stuber ha commentato i film.

Stuber, per chi non lo sapesse, è il capo della sezione Film Originali di Netflix, e ha sicuramente tra le mani qualcosa di grande al momento, con registi di un certo calibro che si lanciano sempre più sulle piattaforme. Secondo lui The Killer è "provocatorio e interessante", un film con cui sicuramente Fincher ritorna nella sua zona di comfort dopo i recenti esperimenti. Il regista ha infatti una certa esperienza con i thriller, basti pensare a Se7en, The Girl with the Dragon Tattoo, e Zodiac. Anche su Netflix, dove ha iniziato con House of Cards, ha diretto un thriller, la serie Mindhunter. E probabilmente lo farà ancora nel corso dei prossimi 4 anni, tempo in cui l'accordo di collaborazione con il colosso dello streaming sarà ancora in atto.

"Si tratta della metodologia di quel mondo, che David descrive meglio di chiunque altro." ha detto Stuber. "È così bravo nei dettagli del modo... di guardare qualcosa che si sta svolgendo. È un film davvero divertente e incredibile, nelle mani di uno dei registi migliori in circolazione".

Mentre tutti si chiedono quando uscirà The Gray Man, Stuber dice qualche parola anche sul nuovo film dei fratelli Russo con Ryan Gosling e Chris Evans. Lo definisce infatti un "grande film di spionaggio giramondo e divertente". "La dinamica tra Ryan e Chris è incredibile. La loro chimica è unica. Ana de Armas è fantastica nel film. Possono contare su un cast davvero eccezionale. Sarà uno dei nostri grandi film estivi l'anno prossimo".

Ha poi speso qualche parola su Maestro, il film biografico sul leggendario compositore Leonard Bernstein, raccontando di come Bradley Cooper lo avesse invitato a colazione un giorno e gliene avesse parlato. L'attore, questa volta regista, nei successivi incontri ha passato in rassegna con Stuber tutti gli appunti, dimostrando la sua passione per il progetto.

Noi, ovviamente, adesso siamo curiosi di vederli tutti. Tuttavia sembra che ci sarà ancora da aspettare. Quale di questi titoli attendete con più impazienza?