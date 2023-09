The Killers, per Fincher i The Smiths sono 'l'unica finestra' sul mondo del protagonista

David Fincher ha saputo rendere iconiche le canzoni utilizzate nei suoi film come pochi altri colleghi (per informazioni andare alla voce Fight Club, con la sua Where is my Mind?): The Killer prova dunque a inserirsi in questo filone facendo stavolta uso dei The Smiths, la band sulla quale il nostro protagonista ama meditare.

L'assassino interpretato da Michael Fassbender e già apparso nel trailer di The Killer è solito immergersi nei suoi pensieri ascoltando brani come Bigmouth Strikes Again: una scelta che non è stata casuale, come ci ha spiegato in queste ore proprio il regista di Seven, Gone Girl e Zodiac.

"Non penso esista una discografia di musica al tempo stesso sardonica e intelligente quanto la loro, e poi noi non abbiamo molti punti d'accesso alla natura di quest'uomo. Ho pensato che farlo grazie a questo mixtape sarebbe stato bello, che sarebbe stata un po' la nostra unica finestra sul suo mondo" sono state le parole di Fincher.

Il regista ha proseguito: "Il punto di rottura tra il suo mantra, tra le parole a cui lui si ispira e il suo comportamento è effettivamente il campo d'esistenza del film". Scelta azzeccata? Lo scopriremo solo tra qualche tempo, quando The Killer farà finalmente la sua comparsa su Netflix!