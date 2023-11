The Killer, trionfo per David Fincher: è già il film più visto al mondo su Netflix

David Fincher è tornato e ha deciso di far sentire la sua voce. The Killer è sbarcato su Netflix e, come molti avevano largamente pronosticato, è già primo nella classifica dei film più visti in piattaforma in tutto il mondo. La storia dell'assassino senza nome di Fincher affascina e conquista.

Non era prevedibile un risvolto di questo tipo. La scelta di Fincher di realizzare un film tratto da una graphic novel aveva fatto storcere il naso a molti ma, l'arrivo della pellicola in piattaforma, secondo molti, avrebbe smentito tutti i dubbi. Fincher realizza un thriller molto più psicologico di quanto ci si aspettasse con protagonista un assassino che gradualmente, perde sempre di più il controllo della situazione, non riuscendo più a fare il proprio lavoro con la freddezza che lo aveva sempre contraddistinto.

L'assassino senza nome interpretato da Michael Fassbender ha immediatamente affascinato il mondo intero, portando la pellicola prima in classifica su Netflix a pochissimi giorni dall'uscita in piattaforma. Dopo aver svelato il punteggio su Rotten Tomatoes di The Killer pare che il riscontro da parte del pubblico sia stato più che positivo. Il film sta piacendo e i risltati riscossi su Netflix confermano di giorno in giorno questo dato che, secondo gli esperti, non era assolutamente prevedibile con una pellicola di genere come quella proposta da Fincher.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di The Killer. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!