The Killer: Trent Reznor e Atticus Ross per la colonna sonora del film di David Fincher

Trent Reznor e Atticus Ross hanno annunciato che comporranno la colonna sonora di The Killer, il nuovo film Netflix diretto da David Fincher. Per il duo sarà la quinta volta in carriera al servizio del regista americano, il cui culmine è stato il Premio Oscar ottenuto per la colonna sonora di The Social Network nel 2011. Il film esordirà nel 2023.

Reznor e Ross, oltre a The Social Network che all'epoca segnò la loro prima collaborazione con Fincher, hanno composto le colonne sonore anche di Millennium - Uomini che odiano le donne, Gone Girl - L'amore bugiardo e per Mank, ultimo film di David Fincher uscito su Netflix nel 2020 candidato a 10 Premi Oscar e vincitore di due premi.

I due compositori hanno ottenuto il loro secondo Oscar in carriera grazie alla colonna sonora del film Pixar Soul, nel 2021.

The Killer ha come protagonista Michael Fassbender nei panni di un assassino che improvvisamente si rende conto di avere una coscienza e inizia a faticare nel suo lavoro. La sceneggiatura è opera di Andrew Kevin Walker, che aveva già lavorato con Fincher in Seven, ed è basata sull'omonima serie di graphic novel francesi di Alexis Nolent. Il film è interpretato anche da Charles Parnell, Arliss Howard, Sophie Charlotte e Tilda Swinton. Erik Messerschmidt, che ha lavorato con Fincher in Mank e nella serie Mindhunter di Netflix, è il direttore della fotografia del film.

I fan non erano sicuri che The Killer sarebbe stato distribuito su Netflix quest'anno, ma il colosso dello streaming lo ha confermato nel trailer di anteprima dei film del 2023 pubblicato lo scorso gennaio. Ora che Reznor e Ross sono a bordo, non c'è miglior motivo per eccitarsi. Dopo aver lavorato insieme per quattro film di fila, qualcuno pensava che non sarebbero tornati a lavorare con Fincher?

Comunque, siamo contenti che la notizia sia stata confermata e che i cinefili abbiano un motivo in più per segnare il 10 novembre sul calendario, data d'uscita di The Killer.