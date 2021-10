The Killer: Tilda Swinton nel cast del nuovo film di David Fincher con Michael Fassbender!

Tilda Swinton è entrata nel cast di The Killer, nuovo thriller di David Fincher prodotto e distribuito dal servizio di streaming Netflix che avrà per protagonista Michael Fassbender.

A riportarlo in esclusiva i colleghi d'oltreoceano di The Playlist, che hanno intervistato la diretta interessata. A domanda specifica, infatti, Tilda Swinton ha replicato senza esitazioni: "Beh, sì, sarà nel film, sì. Ma avverrà il prossimo anno”, facendo riferimento all'inizio delle riprese.

The Killer sarà un adattamento dell'omonima serie di graphic novel di Alexis Nolent e racconta la storia di un assassino a pagamento (Fassbender) che attraversa una crisi psicologica ed esistenziale in un mondo privo di morale. Il film è stato scritto da Andrew Kevin Walker, a sua volta regista e già autore dell'acclamato Seven per Fincher: i due cineasti non hanno più lavorato direttamente dal thriller del 1995 con Brad Pitt e Morgan Freeman, ma nel corso degli anni Walker ha fatto molte riscritture non accreditate sui film di Fincher e ha anche sviluppato per lui molti film che non si sono mai concretizzati, come ad esempio La ragazza che giocava con il fuoco, il sequel accantonato dell'acclamato Millennium: Uomini che odiano le donne con Daniel Craig e Rooney Mara.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nella sezione dei commenti che trovate qui sotto. The Killer non ha ancora una data d'uscita, ma stando alle tempistiche potrebbe arrivare tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023.