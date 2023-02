The Killer: il thriller di David Fincher per Netflix sarà rated-r per violenza e nudità

Dopo il controverso Blonde dell amico e sodale Andrew Dominik, il regista David Fincher tornerà sulla piattaforma di streaming on demand Netflix con un nuovo film rated-r, l'attesissimo thriller The Killer.

Il finto biopic su Marilyn Monroe con protagonista Ana de Armas realizzato dall'autore australiano partendo dal romanzo di Joyce Carol Oates, aveva fatto parlare di sé mesi prima della sua uscita perché divenuto il primo film vietato ai minori di Netflix, classificato con il pesantissimo NC-17 dalla MPAA. Ora è stato confermato che il nuovo film di Fincher, che con Dominik ha sviluppato l'acclamata serie tv Mindhunter, arriverà su Netflix con un rated-r grosso come una casa: The Killer ha infatti ricevuto una valutazione MPAA che vieta la visione ai minori di 17 anni non accompagnati per "forte violenza, linguaggio volgare e contenuti sessuali/nudità".

Ricordiamo che al momento The Killer si è mostrato solo in un brevissimo teaser all'interno di un filmato promozionale generale di Netflix per tutti i film in uscita nel 2023, durante il quale è stato confermato che il thriller con Michael Fassbender uscirà a novembre prossimo. Tuttavia, con la valutazione della MPAA arrivata in queste ore, è possibile che un primo trailer sia finalmente dietro l'angolo. Per ora non è dato sapere neppure quale sarà la durata del film, dato che si era parlato in precedenza di un montaggio da 3 ore, che però potrebbe essere stato ridotto a 158 minuti: l'unica indicazione in tal senso ci viene dalla durata della produzione del film, iniziata nel novembre 2021 e conclusasi lo scorso marzo, con ben 12 mesi di montaggio e post-produzione passati da allora alla valutazione della MPAA.

Di certo il potenziale per un thriller diverso da solito c'è tutto: The Killer è infatti un adattamento della serie di graphic novel omonima realizzata da Alexis Nolent, con una sceneggiatura firmata dall'autore di Seven Andrew Kevin Walker. Rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.