The Killer, il thriller di David Fincher per Netflix paragonato a questo capolavoro noir

Dopo il primo sguardo a The Killer di David Fincher, nuova attesissima fatica del regista di Mank e Zodiac, in questi giorni sono emersi ulteriori dettagli sul progetto sul film in uscita in esclusiva su Netflix a novembre.

In una nuova live sul suo canale YouTube, disponibile al link che potete trovare in calce all'articolo, il critico cinematografico e programmatore di Venezia Emanuele Rauco ha parlato del thriller con protagonista Michael Fassbender, stuzzicando i fan del regista e fornendo qualche anticipazione sul titolo, che sarà presentato in anteprima mondiale al Festival di Venezia 2023. Parlando del film, Rauco ha paragonato The Killer e Le Samourai di Jean-Pierre Melville, noir con protagonista Alain Delon considerato uno dei capolavori del cinema europeo, in grado di ispirare negli anni successivi anche le opere di Takeshi Kitano.

"Grandissimo hype per questo nuovo film di Fincher, è molto buono. Mi ha ricordato Le Samourai di Melville, ed è quasi come se Melville avesse fatto un film nel 2023, e dimostra che Fincher abbia capito molto bene quel film. La posizione della macchina da presa, i gesti, la fotografia. In breve, è un film davvero straordinario, lo è talmente tanto che non ti rendi nemmeno conto di quanto sia effettivamente bello mentre lo guardi. Ti travolge in modo tale che non te ne accorgi nemmeno".

Se non avete ancora visto Le Samourai vi consigliamo di recuperarlo immediatamente, a questo punto anche in preparazione a The Killer di David Fincher: scritto dallo sceneggiatore di Seven Andrew Kevin Walker, il film è l'adattamento dell'omonima graphic novel creata dall'autore francese Alexis Nolent.