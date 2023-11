The Killer e The Crown dominano le classifiche streaming: chi ha fatto meglio?

Netflix ha reso nota la Top 10 delle visualizzazioni sulla propria piattaforma negli USA e se dal lato tv è la sesta stagione di The Crown a dominare come lo show in lingua inglese più visto, con 11,1 milioni di visualizzazioni al debutto, è il nuovo film di David Fincher, The Killer, a farla da padrone nel settore cinematografico.

Sinora The Crown è entrata in Top 10 in 85 Paesi e addirittura è in vetta in 44 nazioni come show più visto. Si prevede un incremento, visto che la sesta stagione è divisa in due blocchi, con la première degli episodi finali prevista per il 14 dicembre. Sul nostro sito potete recuperare la recensione di The Crown 6, limitatamente al primo blocco di episodi.



Ma sul fronte cinema? Per i film in lingua inglese The Killer di David Fincher è stato il film più visto per la seconda settimana consecutiva, con 22,3 milioni di visualizzazioni. Nonostante un leggero calo, The Killer rimane in cima alla classifica di Netflix.



Tra i due prodotti svetta in assoluto The Killer al momento ma The Crown ha sicuramente molte chance di sorpasso, dal momento che potrebbe incrementare ulteriormente le proprie visualizzazioni almeno fino a fine anno, in considerazione dell'uscita del secondo ciclo di episodi a metà dicembre.



Su Everyeye potete leggere la nostra recensione di The Killer, con protagonisti Michael Fassbender e Tilda Swinton, per la regia di David Fincher.