The Killer: già terminate le riprese del nuovo film di David Fincher per Netflix!

Le riprese di The Killer, il nuovo film diretto da David Fincher per Netflix, sono iniziate ufficialmente nei primi giorni di febbraio e sono state dichiarate concluse nelle scorse ore.

A condividere la notizia sulla sua pagina di Instagram è stato il collaboratore del regista Dwayne Barr, nel post che potete trovare in calce all'articolo: "E così è finita..." si legge nella didascalia di accompagnamento al post, la cui foto mostra il ciak con il logo del film e le firme dei creatori. "Ieri sera abbiamo finito di girare 'The Killer' di David Fincher. Grazie a Erik Messerschmidt [il direttore della fotografia, ndr] per il regalo. Sono troppo stanco per esprimere tutto ciò che desidero condividere. Complimenti a Michael Fassbender e Tilda Swinton."

Fincher aveva annunciato che avrebbe lavorato ad un adattamento del fumetto francese The Killer nel lontano 2007, quando il progetto nacque in casa Paramount Pictures, ma dopo anni di problemi di produzione alla fine il regista ha portato baracca e burattini da Netflix, che nel 2021 dopo le dieci nomination agli Oscar di Mank gli ha dato carta bianca per sviluppare il film. Questo progetto fa infatti parte dell'accordo quadriennale firmato da Fincher con Netflix nel 2020 e iniziato proprio con Mank.

The Killer non ha ancora una data d'uscita ma considerato che le riprese si sono appena concluse, è ampiamente probabile che il film arriverà tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023.