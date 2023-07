The Killer, primo sguardo al nuovo thriller di David Fincher in uscita su Netflix

Dopo la prima foto di Ferrari di Michael Mann, grazie al Festival di Venezia 2023 è arrivato online anche un primo sguardo ufficiale ad un altro gigante dei prossimi mesi, The Killer, nuovo thriller di David Fincher in uscita in esclusiva su Netflix.

La piattaforma di streaming on demand aveva già rilasciato una prima fugace occhiata a The Killer all'inizio di quest'anno durante il video promozionale SAVE THE DATES - 2023 Films Preview, ma in queste ore in seguito all'annuncio del programma ufficiale di Venezia 2023, del quale il film di Finche farà parte, Empire Magazine ha pubblicato una nuova foto ufficiale tratta da The Killer: come potete vedere in calce all'articolo, il frame mostra il misterioso protagonista interpretato da Michael intento a spiare qualcuno da una finestra attraverso il cannocchiale di un fucile di precisione.

Ricordiamo che The Killer è l'adattamento della serie di graphic novel omonima realizzata da Alexis Nolent, con una sceneggiatura firmata dall'autore di Seven Andrew Kevin Walker. Il cast, oltre a Michael Fassbender e Tilda Swinton, include anche Kerry O'Malley nei panni di Dolores e Charles Parnell (Top Gun: Maverick) nei panni di Hodges, Arliss Howard (Full Metal Jacket) e la star brasiliana (Sophie Charlotte). La colonna sonora sarà firmata da Trent Reznor e Atticus Ross, già autori delle musiche di The Social Network, Millennium, Gone Girl e Mank.

The Killer uscirà il 10 novembre prossimo, in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Netflix.