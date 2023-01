The Killer: primo sguardo e data d'uscita su Netflix per il nuovo thriller di David Finche

Se ci seguite minuto per minuto sapete che in queste ore Netflix ha svelato la line up del 2023 con un primo sguardo e le date d'uscita dei film più attesi dell'anno appena cominciato, e tra i progetti più in vista c'è senza dubbio The Killer di David Fincher.

Il film, nuova collaborazione dell'autore dopo House of Cards, Mindhunter e soprattutto il progetto personalissimo di Mank, candidato a dieci premi Oscar e vincitore di due statuette (fotografia e scenografia), arriverà in esclusiva su Netflix dal 10 novembre prossimo, dunque prenotandosi fin da subito un posto d'onore per la prossima stagione dei premi.

The Killer è un adattamento dell'omonima graphic novel di Alexis Nolent, e sarà un neo-noir che riunirà Fincher con il suo sceneggiatore di Se7en Andrew Kevin Walker: nella storia, il protagonista Michael Fassbender interpreta un assassino a sangue freddo, che sarà affiancato da Tilda Swinton. Le musiche saranno firmate ancora una volta da Trent Reznor e Atticus Ross, mentre per il ruolo del direttore della fotografia Fincher ha reclutato Erik Messerschmidt, già dop di Mank e di diversi episodi della serie tv Mindhunter che ha iniziato la sua carriera come tecnico delle luci di Gone Girl (sempre quest'anno, vedremo la sua arte all'opera in Ferrari di Michael Mann).

