The Killer's Game, Ice Cube si aggiunge al cast dell'action comedy con Dave Bautista

In base a quanto riporta Deadline, Ice Cube si è unito ufficialmente al cast del nuovo film con protagonista Dave Bautista, The Killer's Game, adattamento cinematografico dell'omonima opera di Jay Bonansinga. Per il rapper si tratta dell'ennesima partecipazione ad un'action comedy dopo Un poliziotto in prova e 21 Jump Street.

Oltre ad Ice Cube sono stati già confermati nel cast anche Bautista con Ben Kingsley e Sofia Boutella, senza specificare troppo sui personaggi, a parte il ruolo protagonista della star dell'ultimo film di M. Night Shyamalan: non perdetevi la recensione di Bussano alla porta sul nostro sito.



Dave Bautista interpreterà un sicario a cui erroneamente è stata diagnosticata una malattia terminale. Nella descrizione del film si legge che 'il killer di lungo corso Joe Flood, a cui viene diagnosticata una malattia terminale, sceglie di uccidersi per evitare il dolore al quale andrebbe incontro. Dopo aver ordinato la propria uccisione, scopre di aver ricevuto una diagnosi errata e deve quindi respingere l'esercito di ex colleghi intenzionato ad ucciderlo'.



Il film sarà diretto da J.J. Perry ed è in fase di sviluppo da oltre due decenni, con Dave Bautista scelto per il ruolo principale nel 2019. Inizialmente, il protagonista di The Killer's Game doveva essere Jason Statham.



Nelle prossime settimane si attendono ulteriori novità sul resto del cast e sull'assegnazione dei personaggi del film, che finalmente entrerà in produzione dopo parecchi anni.