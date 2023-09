The Killer, quando esce su Netflix il nuovo film di Fincher?

Quando si parla di David Fincher e serial killer tutti drizzano subito le antenne: ecco perché c'è davvero tantissima attesa per l'arrivo su Netflix di The Killer, con protagonista Michael Fassbender. Ma quando uscirà in streaming?

Allora al momento la data fissata per l'uscita su Netflix di The Killer è il 10 novembre di quest'anno. Da quel giorno quindi il film di David Fincher sarà disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma. Nell'importantissimo "applausometro" da festival The Killer ha registrato 6 minuti di applausi a Venezia, facendo anche imbarazzare lo stesso Fincher.

La notizia per i cinefili e per chi vorrebbe comunque vederlo in sala è che The Killer avrà una release cinematografica a ottobre, però sarà limitata soltanto ad alcune sale selezionate che, al momento in cui vi scriviamo, devono ancora essere rivelate. Perciò appena sapremo come e dove poterlo vedere in sala vi daremo tutti i dettagli del caso.

The Killer è basato sull’omonima graphic novel di Alexis “Matz” Nolent, che potete trovare in Italia edita da Rizzoli Lizard. Un film che vede appunto David Fincher ritornare a un filone cinematografico che ha contribuito a rendere iconico, tra Seven e Zodiac, Millennium e Gone Girl, passando per la serie tv Mindhunter che raccontava proprio gli albori della profilazione dei serial killer.

Non ci resta quindi che aspettare il 10 novembre su Netflix oppure riuscire a vederlo in sala quando sapremo dove sarà disponibile in Italia.

E voi andrete a vedere The Killer in sala o aspetterete Netflix? Ditecelo nei commenti, noi vi lasciamo alle parole di David Fincher sull'interpretazione di Fassbender in The Killer.