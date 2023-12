The Killer, il protagonista si nascondeva in una scena di Fight Club già 24 anni fa?

In attesa di capire se The Killer avrà un sequel in casa Netflix, i fan di David Fincher si sono rivolti al passato per soddisfare la sete di nuove avventure del misterioso personaggio interpretato da Michael Fassbender.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, in una scena di Fight Club è stato scovato un curioso easter-egg ante-litteram di The Killer: sottolineato dal punto esclamativo aggiunto dai fan, nell'inquadratura tratta dal cult del 1999 con Edward Norton e Brad Pitt si può vedere chiaramente un misterioso personaggio che quasi si nasconde nello sfondo, celando il proprio volto dietro un outfit identico a quello indossato da Michael Fassbender in The Killer.

Chiaramente non c'è alcun collegamento tra i due titoli e fatta eccezione del fatto che entrambi sono stati diretti dallo stesso regista, ma la coincidenza è senza dubbio divertente ed è bastata a spingere i fan verso i territori più reconditi della speculazione: a tal proposito, va notato che David Fincher è un lettore di vecchia data di Alexis Nolent, il fumettista francese che ha creato la graphic novel da cui è tratto il thriller Netflix, ma da ciò che sappiamo Fincher avrebbe dichiarato di aver scoperto The Killer solo nel 2007. A costo di spezzare il cuore degli appassionati, quindi, dobbiamo mettere in conto che la 'citazione nascosta' in Fight Club rischia di essere del tutto accidentale...sebbene Le Tueur, Il killer, sia stato pubblicato per la prima volta nel 1998, proprio durante le riprese di Fight Club.

