The Killer, promosso o bocciato? Ecco com'è andata su Rotten Tomatoes!

Il nuovo film di David Fincher ha finalmente esordito a Venezia e The killer ha guadagnato 6 minuti di applausi dal pubblico. La nuova opera del regista ha contemporaneamente ha debuttato anche su Rotten Tomatoes. Com’è andata?

La pellicola è ovviamente priva di punteggio da parte del pubblico, ma a livello di critica il film si ritrova con il 91% di "score" sull’aggregatore di recensioni, anche se sono stati presi in considerazione solo alcuni "critici di punta". Il consenso sembra essere unanime, un film ben recitato e ben costruito.

Alonso Duralde per The Film magazine scrive: “Nonostante l'intrinseca familiarità del genere degli “Hitman”, Fincher e Walker hanno comunque realizzato un racconto coinvolgente; ciò che ha da offrire di diverso rispetto a innumerevoli storie simili sta nelle minuzie piuttosto che nel caos.”. Per il Guardian “Si tratta di un thriller di pura superficie e stile, gestito con grande abilità, e il volto consumato e imperscrutabile di Fassbender è perfetto per tutto il film”, scrive Peter Bradshaw. Su 23 recensioni totali, l’unica negativa arriva da Bilge Ebiri del New York Magazine/Vulture: “C'è una linea sottile tra l'auto-riflessione e l'auto-parodia, e The Killer si avvicina molto pericolosamente ad attraversarla qualche volta di troppo”.

Sembra quindi che la nuova opera di David Fincher abbia iniziato con il piede giusto. Il regista torna a dirigere tre anni dopo Mank, e verrà distribuito nuovamente da Netflix, esattamente il 10 Novembre 2023. A proposito del suo esordio a Venezia, Fincher è rimasto molto spaesato dalla standing ovation per The Killer.