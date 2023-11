The Killer da oggi su Netflix: 5 cose da sapere sul nuovo thriller di David Fincher

Come anticipato dal trailer ufficiale di The Killer, da oggi per tutti gli abbonati alla piattaforma di streaming on demand arriva il nuovo film di David Fincher, thriller neo-noir con protagonista Michael Fassbender.

Per prepararvi alla visione, ecco 5 cose che dovete sapere su The Killer:

La trama : un assassino a pagamento, professionista infallibile senza identità ma dai mille nomi intercambiabili che usa per agire su scala internazionale, metodico e assolutamente privo da scrupoli, si ritrova per la prima volta di fronte ad un nemico diverso da quelli che ha affrontato nella sua carriera, l'imprevisto. In un mondo che non ammette errori il bersaglio diventerà lui, e quando il lavoro diventerà una questione personale sarà costretto ad un tipo molto diverso di contratto, quello per salvare sé stesso e i suoi cari.

