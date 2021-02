The Killer, il nuovo film Netflix di David Fincher: Michael Fassbender protagonista?

Fresco del successo di pubblico e critica riscosso dal suo bellissimo Mank, David Fincher è già pronto a tornare dietro la macchina da presa per un nuovo film sempre targato Netflix e titolato The Killer, intrigante adattamento cinematografico dell'omonima e acclamato graphic novel di Alexis Nolet.

È Deadline a riportare la notizia. Fincher lo starebbe sviluppando da un paio di mesi insieme allo sceneggiatore del suo Seven, Andrew Kevin Walker, che firmerà lo script dell'adattamento del fumetto. Anche se non confermato, le stesse fonti del sito hanno anche aggiunto che Michael Fassbender sarebbe la prima scelta della produzione per il ruolo da protagonista, addirittura già in trattative per la parte. Netflix non ha comunque commentato il suo eventuale coinvolgimento nel progetto. Come produttore del film figurerà anche Cèan Chaffin.



La storia di The Killer segue un assassino a sangue freddo che comincia ad avere una crisi psicologica in un mondo ormai privo di bussola morale. Non si sa molto delle intenzioni stilistiche dietro alla visione di Walker e Fincher, ma tematiche, estetica e contenuto sembrano quelle giuste per una reunion del regista e dello sceneggiatore di Seven, uno dei migliori crime movie dell'intera storia del cinema.



