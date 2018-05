The Killer: nel remake di John Woo il premio Oscar Lupita Nyong'o sarà la killer!

Lupita Nyong'o è attualmente in sala con Avengers: Infinity War, nei panni del braccio destro del re T'Challa di Wakanda, ma potrebbe essere la protagonista, a breve, del remake di The Killer.

Deadline ha dunque riportato la notizia che il classico The Killer, dopo tantissimi anni d'attesa, sarà sviluppato e il Premio Oscar Nyong'o è in trattativa per interpretare il ruolo della protagonista, quello di Ah Jong, il cui ruolo originale era di Chow Yun-fat. Questo progetto sarà la prima produzione americana di Woo da Paycheck, del 2003.

La pellicola originale è diventata una sorta di film cult per i fan del genere action e parlava di un killer freddo come il ghiaccio, il cui cuore viene accidentalmente "scongelato" da una cantante, che viene accecata durante un lavoro. Al fine di ottenere abbastanza soldi per la sua operazione agli occhi, lui deve eseguire un ultimo colpo, addirittura collaborando con un poliziotto. Il nuovo film riprenderà la stessa dinamica, con la killer, interpretata dalla Nyong'o, che colpirà accidentalmente, accecandola, un'altra donna.

Il nuovo remake di The Killer verrà girato in Francia e Germania. L'adattamento è stato fatto da Eran Creevy. Woo produrrà la pellicola con Mark Gordon e Josh Clay Phillips di eOne.