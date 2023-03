The Killer, Nathalie Emmanuel di Game of Thrones nel nuovo film di John Woo

Deadline riporta che Nathalie Emmanuel, star di Game of Thrones e della saga di Fast & Furious, ha ufficialmente raggiunto l'attore di Jurassic World e Lupin Omar Sy nel cast di The Killer, nuovo film diretto dalla leggenda dell'action John Woo.

Per chi non lo sapesse, The Killer sarà un remake dell'omonimo action del 1989 firmato dallo stesso John Woo, e a sua volta ispirato a Le Samourai di Jean-Pierre Melville: il film originale venne realizzato sulla scia del successo dei film della saga di A Better Tomorrow, dai quali il regista riprese il protagonista Chow Yun-fat, suo storico collaboratore. La storia segue un sicario scavezzacollo che ferisce accidentalmente una cantante, e decide di mettere a segno un ultimo colpo per raccogliere i soldi necessari a pagargli l'operazione, senza la quale la ragazza diventerebbe cieca.

The Killer 1989 è spesso citato come uno dei più grandi film d'azione mai realizzati: questa versione in lingua inglese sarà diretta e prodotta dallo stesso John Woo, su una sceneggiatura firmata da Matthew Stuecken, Josh Campbell, Eran Creevy e Brian Helgeland. Il film non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma negli Stati Uniti sarà distribuito nel corso del 2023 come esclusiva della piattaforma di streaming on demand Peacock. Restate sintonizzati per saperne di più.

Nel frattempo, vi ricordiamo che John Woo ha anche realizzato Silent Night, nuovo action completamente senza dialoghi che avrà per protagonista Joel Kinnaman e che arriverà in Italia sempre nel corso del 2023 con Plaion Pictures.