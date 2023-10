The Killer, Michael Fassbender uccide senza sensi di colpa nel trailer del film Netflix!

Michael Fassbender è pronto a tornare: dopo ben 4 anni di pausa (l'ultima volta sul grande schermo è stata in occasione di X-Men: Dark Phoenix) l'attore di Steve Jobs si rimette al servizio di David Fincher in questo The Killer targato Netflix che già a partire da questo trailer ufficiale sembra promettere sangue a volontà.

Il film nel quale Michael Fassbeneder non sbatte mai le palpebre si è infatti presentato a noi pochi minuti fa con questo nuovo trailer che ci presenta, più che la trama del nuovo lavoro del regista di Fight Club e Seven, il suo carismatico protagonista: un killer a contratto che fa del suo essere totalmente privo di empatia il suo punto di forza.

Nelle immagini alle quali abbiamo potuto dare un'occhiata questo pomeriggio Fassbender si isola grazie alla musica e mantiene una calma da asceta mentre adempie ai suoi doveri... Questo almeno finché un errore di persona non lo costringerà a mettere in dubbio la sua proverbiale freddezza. Insomma, le premesse per regalarci un'altra interpretazione da annali sembrano esserci tutte, soprattutto potendo contare anche su fattori come la splendida colonna sonora firmata dal duo Trent Reznor/Atticus Ross: cosa ne dite? Il nuovo trailer vi ha convinto? Fatecelo sapere nei commenti! Ecco, intanto, quando uscirà The Killer su Netflix.